До конца октября 2025 года во Владимирской области проходит третий этап раскладки вирусной вакцины против бешенства среди диких плотоядных животных, таких как лисицы и енотовидные собаки. Это необходимо для профилактики распространения опасной болезни в регионе. Об этом сообщили в Госохотинспекции Владимирской области. Для вакцинации раскладывают специальные брикеты с живой ослабленной вакциной «Оралрабивака», которая содержит суспензию