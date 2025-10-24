Состязания заключительного кроссового чемпионата России по спортивному ориентированию прошли в Волгограде. Сильнейшие атлеты страны на специфической пойменной местности соревновались в

Состязания заключительного кроссового чемпионата России по спортивному ориентированию прошли в Волгограде. Сильнейшие атлеты страны на специфической пойменной местности соревновались в четырёх дисциплинах: «кросс-выбор», «классика-общий старт», «лонг-общий старт» и «марафон». Наши атлеты завоевали пять наград: две золотых и бронзовую медали – Анастасия Рудная, золотую и бронзовую – Марк Тутынин. С 2018 года спортивное ориентирование является базовым