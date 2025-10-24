Ирина Дубиневич, заведующая сектором массовой работы отдела молодёжного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, вошла в число 24 финалистов престижного конкурса

Ирина Дубиневич, заведующая сектором массовой работы отдела молодёжного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, вошла в число 24 финалистов престижного конкурса «Библиотекарь года – 2025». Об этом рассказали в правительстве области. Ирина является одной из претенденток на звание лучшего библиотекаря России, обойдя сотни других участников. Конкурс собрал более 400 заявок из 79 регионов