24 октября с 22.00 до 6 утра 25 октября и 25 октября с 22.00 до 6 утра 26 октября будет ограничено движение всех видов автотранспорта на участке от пересечения ул. Мира и Грибоедова до д. 92 по ул. Мира.

24 октября с 22.00 до 6 утра 25 октября и 25 октября с 22.00 до 6 утра 26 октября будет ограничено движение всех видов автотранспорта на участке от пересечения ул. Мира и Грибоедова до д. 92 по ул. Мира. Объезд будет организован по ул. Большая Нижегородская, Усти-на-Лабе, Северная и Почаевская. Водителям необходимо заранее планировать маршрут.