Сегодня на Рпенском проезде вдоль пешеходного мостика, ведущего от улицы Красносельской к заводу “Точмаш”, сотрудниками Центра управления городскими дорогами ведутся работы по

Сегодня на Рпенском проезде вдоль пешеходного мостика, ведущего от улицы Красносельской к заводу “Точмаш”, сотрудниками Центра управления городскими дорогами ведутся работы по установке уличного освещения. Продолжается монтаж около 300 метров провода СИП и новых современных светильников. Уже установлено 12 из 21 запланированных светильников. Дополнительные светильники монтируются на кронштейны завода “Точмаш” и на опоры освещения, установленные