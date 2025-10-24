Для этой работы администрация города заключила новый контракт с ООО «УНР».

Во Владимире продолжают борьбу с несанкционированными свалками в рамках осеннего месячника по благоустройству. Об этом рассказали . 23 октября, например, дорожные службы ликвидировали одну из таких свалок у дома №101 на улице Офицерской. Там обнаружили строительный мусор, ветки и древесные остатки — отходы, которые не входят в компетенцию регионального оператора.Для этой работы администрация города заключила новый контракт с ООО «УНР». Всего предстоит очистить около 150 таких мест.Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров напоминает жителям, что для вывоза строительного мусора следует обращаться в специализированные компании.