На трассе Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст.Мстёра – «Волга» завершился ремонт 10-километрового участка дороги. Работы проводились в рамках национального проекта

На трассе Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст.Мстёра – «Волга» завершился ремонт 10-километрового участка дороги. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщают дорожные службы, были отремонтированы два участка общей протяженностью 10 км: 5 км в Вязниковском районе и 5 км в Ковровском районе. На этих отрезках уложили