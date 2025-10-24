В итоге виновный приговорён к штрафу в 220 тысяч рублей, лишению прав на 2 года.

date 2025-10-24

Во Владимирской области Судогодский районный суд вынес приговор местному жителю, управлявшему автомобилем Kia Sorento в нетрезвом виде, несмотря на предыдущее административное наказание за отказ от медосвидетельствования. В декабре 2024 года мужчину остановили сотрудники ДПС на улице Чапаева в Судогде, где он вновь отказался от освидетельствования. Попытки избежать конфискации автомобиля, утверждая, что он принадлежит супруге, были отклонены судом. В итоге виновный приговорён к штрафу в 220 тысяч рублей, лишению прав на 2 года, а его Kia Sorento конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.