Владимирский Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Вязников, который убил своего знакомого этим летом. Следствием установлено, что 18

Владимирский Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Вязников, который убил своего знакомого этим летом. Следствием установлено, что 18 августа 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения увидел на улице свою бывшую сожительницу. Она выходила из общежития на улице Чехова, где проживает их общий знакомый. Мужчина хотел поговорить с женщиной, но