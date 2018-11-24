Близкие Армена Джигарханяна кажется сами не знают о том, что происходит с актером. Общественность слышит самые противоречивые заявления.

Близкие Армена Джигарханяна кажется сами не знают о том, что происходит с актером. Общественность слышит самые противоречивые заявления.После того, как близкая знакомая Армена Джигарханяна рассказала "Дни.ру" о его тяжелом состоянии, а потомственная ведунья Саона вынесла актеру неутешительный вердикт, его друг выступил с прямо противоположным заявлением. По словам Артура Согомоняна Джигарханян чувствует себя намного лучше, а речи о его госпитализации и вовсе не шло.По его словам, актер был не в больнице, а в санатории. И тот он якобы уже успел покинуть. "Он дома, поправляется", – цитирует РИА Новости Артура Согомоняна. Более того, по словам друга Армена Джигарханяна, уже в самое ближайшее время тот собирается вернуться к работе. "Он планирует выйти в театр и увидеть премьеру "Мольера", которую он так долго ждал", – подчеркнул Согомонян.Отметим, после этого обновлений о состоянии здоровья Армена Джигарханяна не появлялось. Не предстал он перед публикой и сам. У самых обеспокоенных поклонников актера закрались подозрения, что даже близкие не знают в точности о том, в каком состоянии и где именно находится народный любимец.Ранее о плачевном состоянии Армена Джигарханяна рассказала его подруга. "Он очень плох и сильно сдал. Его состояние резко ухудшилось за последние дни. Я боюсь, что эту зиму не переживет", – отметила она в разговоре с "Дни.ру". "На него сегодня больно смотреть. Особенно для тех, кто знал его цветущим и бодрым", – призналась собеседница.Потомственная ведунья Саона рассказала "Дни.ру", что актер находится в коме и на этот раз обострение может стать для Армена Джигарханяна последним. "Старания врачей и молитвы родственников не принесут результата", – предупредила эксперт.