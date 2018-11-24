Певица Ольга Бузова делится со своими поклонниками фотографиями с Сейшельских островов и рассказывает им о своих переживаниях. В частности, она призналась, что страдает из-за солнечной атаки, которой подверглась у моря.

Певица Ольга Бузова делится со своими поклонниками фотографиями с Сейшельских островов и рассказывает им о своих переживаниях. В частности, она призналась, что страдает из-за солнечной атаки, которой подверглась у моря."Сегодня целый день пряталась от солнышка, потому что после вчерашней солнечной атаки, мне больно даже ходить😭🤦🏻‍♀️ только перед лобным выглянула, чтобы сфотографироваться самой, и запечатлить эту красоту. 🌴🌎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Ольга Бузова снимок, на котором она стоит на берегу океана в легком платье.Кроме того, певица поделилась с поклонниками житейской мудростью. Она признала, что в жизни людей часто происходят события, на которые они никак не могут повлиять. "Нужно стараться спокойнее относиться к некоторым вещам ( говорю это себе сейчас, в первую очередь 🙌🏻) если вы не можете что-то изменить, поменяйте отношение! 🙏🏻", – заметила она.Судя по Instagram певицы, несмотря на боли от солнечных лучей, она решилась еще раз попасть под них ради нескольких эффектных кадров. На этот раз Ольга Бузова предстала перед зрителями не в платье, а в откровенном купальнике.И если философия от Ольги Бузовой вызвала неоднозначную реакцию у ее поклонников, то откровенные кадры вызвали более единодушную реакцию. Подписчики пришли к выводу, что певица выглядит просто потрясающе.