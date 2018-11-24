Баскетболисты ЦСКА потерпели первое поражение в групповом этапе баскетбольной евролиги. Армейцы проиграли в столице Черногории Подгорице местному клубу Будучность 92:93.

Баскетболисты ЦСКА потерпели первое поражение в групповом этапе баскетбольной евролиги. Армейцы проиграли в столице Черногории Подгорице местному клубу "Будучность" 92:93.Чемпионы России очень мощно начали встречу – к третьей минуте они вели 11:0. Первая четверть осталась за москвичами 21:17. Во втором периоде армейцы увеличили отрыв – 49:35. Ничего не предвещало проигрыша.Но ЦСКА провалил третью четверть 18:30, чем подарил "Будучности" шанс на спасение. В заключительной четверти борьба шла на равных, но последний точный бросок остался за хозяевами. ЦСКА проиграл 92:93. Самым результативным в составе москвичей стал Нандо Де Коло, набравший 19 очков.Этот проигрыш стал первым для армейцев в нынешней Евролиге. ЦСКА упустил шанс стать единоличным лидером, и теперь делит первое место с испанским "Реалом" и турецким "Фенербахче". Все три команды одержали по 8 побед в 9 играх.