24 ноября 2018 года в 10.00 в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоится День открытых дверей...

24 ноября 2018 года в 10.00 в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоится День открытых дверей.Мероприятие проводится с целью ознакомления с условиями приема и обучения кандидатов, отобранных в Университет, учащихся десятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ города Москвы.Мероприятие будет проводиться по адресу: г. Москва, улица Академика Волгина, д. 12.