На Первом канале показали документальный фильм о Наталье Крачковской Я актриса больших форм. Авторы картины решили обнародовать провокационную фотографию артистки.

На Первом канале показали документальный фильм о Наталье Крачковской "Я актриса больших форм". Авторы картины решили обнародовать провокационную фотографию артистки.В 1980-х годах актриса Наталья Крачковская получила неожиданное предложение от американского журнала мод. Ей предложили стать лицом меховых изделий из России.Однако перед артисткой поставили одно условие – в момент съемки на ней не должно быть никакой одежды, кроме шубы. Наталья Крачковская согласилась сделать откровенные снимки, поскольку думала, что на Родине их никто не увидит. Однако каки-то образом провокационные кадры попали в Россию. А сейчас авторы документального фильма показали этот снимок в эфире Первого канала на многомиллионную аудиторию.Сам документальный фильм "Наталья Крачковская. Я актриса больших форм" рассказывал о творческом пути артистки, ее личной жизни и проблемах со здоровьем. Друзья и коллеги рассказывают, что актриса буквально боготворила своего мужа и тот отвечал ей взаимностью.Когда он скоропостижно скончался после сердечного приступа, актрисе было 50 лет. Ей стали поступать настойчивые предложения руки и сердца, которые Крачковская отвергала все до единого, объясняя, что никто не сможет сравниться с ее любимым.В последние годы актриса тяжело болела. Из-за серьезных проблем с лишним весом и ногами она могла передвигаться только в инвалидном кресле. Натальи Крачковской не стало в 2016 году.