Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» посетил Костромскую область

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» посетил Костромскую областьГенеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский продолжает рабочие поездки по регионам ответственности компании. В субботу, 24 ноября, глава компании работал в Костромской области, где проверил функционирование электросетевого комплекса и отдельных производственных подразделений филиала «Костромаэнерго».В ходе поездки в Нерехтский район электрических сетей Игорь Маковский проинспектировал работу ряда электросетевых объектов. В частности - подстанции 110 кВ «Нерехта», где ему был представлен план реконструкции, которая пройдет на этом центре питания в течение ближайших лет. Игорь Маковский отметил, что необходимо рассмотреть возможность сокращения сроков реконструкции подстанции с переводом ее на цифровые технологии. В результате будет повышено качество электроснабжения жителей Нерехты и Нерехтского района, 30 социально значимых объектов, Нерехтского механического завода, который производит детали для отечественных автомобилей, и ряда предприятия агропромышленного комплекса.Также Игорь Маковский посетил Волгореченский РЭС, на базе которого он провел контрольную противоаварийную тренировку персонала Костромаэнерго. В ходе тренировки был собран оперативный штаб под председательством главы компании.В исполнительном аппарате генеральный директор проверил работу Центра обслуживания потребителей Костромаэнерго и ознакомился с работой диспетчеров и оперативно-технологической группы Центра управления сетями.Следующим пунктом визита Игоря Маковского стал музей истории костромской энергетики. Здесь ему рассказали о становлении и развитии электросетевого комплекса региона, познакомили с основными направлениями социальной и кадровой политики костромского филиала МРСК Центра и с проектами профориентационного сотрудничества с профильными учебными заведениями.По итогам рабочей поездки Игорь Маковский провел расширенное совещание с руководством филиала «Костромаэнерго» и начальниками РЭС. Одним из основных вопросов стало обсуждение производственных программ, направленных на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей Костромской области, оптимизации потерь и снижения аварийности отдельных РЭС. Глава компании отметил, что электросетевой комплекс региона имеет хороший потенциал для развития. Рассматривая задачи, стоящие перед Костромаэнерго, Игорь Маковский в качестве ключевых приоритетов обозначил построение сети по цифровому принципу, повышение управляемости объектов сетевой инфраструктуры и надежности эксплуатации воздушных линий электропередачи.