Скандальная история с таксистом, который избил москвичку из-за сделанного замечания, получила продолжение. Журналистам удалось выйти на след агрессивного водителя. Кем он оказался, и что о нем рассказывает его семья?

Скандальная история с таксистом, который избил москвичку из-за сделанного замечания, получила продолжение. Журналистам удалось выйти на след агрессивного водителя. Кем он оказался, и что о нем рассказывает его семья?- Невролог мне прописал успокоительные, травматолог обезболивающие.А еще лекарства от бессонницы и жаропонижающие. После ночного избиения Ольга плохо спит и почти не ест."Дети у меня сейчас оставлены, готовлю плохо. Больше сейчас они ухаживают за мной, нежели я за ними", — говорит Ольга Садвокасова.Таксиста Сергея Фомина, который изуродовал девушку из-за замечания о стиле вождения, до сих пор не могут найти. Хотя, казалось бы, все данные вот они — в базе таксопарка. Информацию, которую таксисты указывают в анкетах при приеме на работу, никто, как правило, даже не проверяет. К примеру, Сергей Фомин в качестве своего постоянного московского адреса указал здание, которое мало того, что нежилое, оно вообще заброшенное.Город Борисоглебск в 200 километрах от Воронежа. Здесь прописан Сергей Фомин. Но ни бывшая жена, ни сын не видели его давно.- Вообще отец вспыльчивый человек?- Ну, временами бывало. Мне, честно говоря, даже неприятно на это все смотреть, на его такое поведение.У Фомина отношения с женщинами явно не складывались. Развелся с одной женой, затем со второй. Николай Подкидышев уверен, что коллега мог сорваться из-за личных неурядиц. Тестов на стрессоустойчивость в таксопарках не проводят."Если даже и есть какой-то негатив, это не должно выплескиваться ни на пассажиров, ни на прохожих, ни на кого", — уверен водитель такси Николай Подкидышев.- Посмотрите, сколько здесь юридических лиц. Одно юридическое лицо — посредник по подключению, второе юридическое лицо выдает машину.Эту схему агрегаторы используют, чтобы избежать ответственности. Елена по вине таксиста получила в аварии тяжелые травмы. В суде смогла доказать, что за все отвечает компания-агрегатор."Это же они направили к ней данную машину. То есть они несут полную ответственность перед этой пассажиркой", — объясняет правозащитник Елена Гращенкова.Избитая таксистом Ольга сейчас тоже готовит судебный иск."Люди приезжают на брендированных машинах с желтыми номерами, а получается вот такое. То есть их вообще никто никак не контролирует", — возмущается Ольга Садвокасова.Теперь она рассчитывает на компенсацию ущерба.