В Риге полиция провела обыск в доме журналиста Юрия Алексеева. После его отвезли на допрос и задержали на 48 часов. Об этом сообщил друг Алексеева, политический активист Владимир Линдерман.

В Риге полиция провела обыск в доме журналиста Юрия Алексеева. После его отвезли на допрос и задержали на 48 часов. Об этом сообщил друг Алексеева, политический активист Владимир Линдерман.Юрий Алексеев — известный в Латвии журналист и один из лидеров "Конгресса неграждан" — организации, созданной для защиты прав русскоязычного населения. Обыски у него проходят уже не в первый раз.В 2017 году на Алексеева завели уголовное дело в связи с публикациями, которые местные власти посчитали националистическими. Обвинения Алексеев называет сфабрикованными, передает телеканал "Россия 24".