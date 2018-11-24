Министерство юстиции Украины лишило Украинскую православную церковь права пользоваться зданиями Почаевской лавры. То есть, по сути, отобрало ее.

Министерство юстиции Украины лишило Украинскую православную церковь права пользоваться зданиями Почаевской лавры. То есть, по сути, отобрало ее.Храмовый комплекс в Почаеве - крупнейший на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской Лавры, напоминает телеканал "Россия 24". В Московском патриархате уже отреагировали на решение украинского министерства юстиции, назвав его началом масштабного давления на каноническую церковь.Ситуация с церковной собственностью обострилась после того, как киевские власти, а также те религиозные структуры, которые в православном мире считаются раскольническими, заявили о намерении получить от Константинополя томос об автокефалии и создать на Украине некую единую поместную церковь.