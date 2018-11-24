В результате возникшего личного конфликта с владельцем иномарки злоумышленники намеренно осуществили поджог машины...

Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества.В ОМВД России по Можайскому району г. Москвы поступило сообщение о возгорании автомобиля марки «Шевроле» на Гвардейской улице. Материальный ущерб составил около 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых – 33-летнего москвича и 29-летнего приезжего.Установлено, что в результате возникшего личного конфликта с владельцем иномарки злоумышленники намеренно осуществили поджог машины.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39