Восстановление нападающего Урала Павла Погребняка затягивается. В нынешнем календарном году футболист, перенесший операцию на ахилловом сухожилии, на поле не выйдет.

Восстановление нападающего "Урала" Павла Погребняка затягивается. В нынешнем календарном году футболист, перенесший операцию на ахилловом сухожилии, на поле не выйдет.Эту информацию подтвердил РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов. "У Павла была тяжелая травма, поэтому восстановление оказалось столь долгим. Мы не хотим форсировать события, чтобы не потерять его снова. Думаю, что после Нового года Погребняк сможет тренироваться в общей группе".Павел Погребняк, которому 8 ноября исполнилось 35 лет, пришел в "Урал" летом из расформированного "Тосно". Свою травму футболист получил еще будучи игроком "Тосно". Также Погребняк известен по выступлениям за сборную России, "Спартак", Шинник", "Томь", "Зенит", московское "Динамо", немецкий "Штутгарт", английские "Рединг" и "Фулхэм".