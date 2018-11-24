На известном своими скандалами, грязными склоками и чудовищными сплетнями телепроекте Дом-2 сложилась любопытная ситуация. Одна из участниц – Лера Фрост – решила распустить слух об изменах Алексея Купина. В эту историю изначально никто не поверил, однако молодой человек почему-то на протяжении уже нескольких дней оправдывается и пытается отстоять свое честное имя.

На известном своими скандалами, грязными склоками и чудовищными сплетнями телепроекте "Дом-2" сложилась любопытная ситуация. Одна из участниц – Лера Фрост – решила распустить слух об изменах Алексея Купина. В эту историю изначально никто не поверил, однако молодой человек почему-то на протяжении уже нескольких дней оправдывается и пытается отстоять свое честное имя.Согласно легенде, которую Валерия Фрост изложила участникам "Дома-2", Алексей Купин изменил своей возлюбленной Майе Донцовой с ее подругой Екатериной Сенкевич. Однако молодому человеку удалось убедить избранницу в том, что это лишь отчаянная попытка рассорить их."После этой ситуации у нас с Майей не было ни одного конфликта, потому что она в этот бред ни капельки не поверила. Она поняла, что это все злые языки, которые хотят нам помешать, которые завидуют", – цитирует портал Dom2.Life.ru Алексея Купина."С Лерой у нас всегда были конфликты, она нас просто ненавидит… И у нее личная жизнь за проектом вообще не складывается, у неё все время новые отношения, которые ничем хорошим не заканчиваются, никто её в жены брать не собирается. Поэтому у нее просто зависть", – уверен он.Участники "Дома-2" уверены, что отчасти Валерии Фрост удалось добиться своей цели. Дескать, это сейчас Майя Донцова хранит олимпийское спокойствие, однако нехорошие мысли, уверены знакомые, исподволь подтачивают ее уверенность. Рано или поздно, считают они, девушка припомнит своему избраннику все сомнения и слухи.Сам он однако уверен, что все обошлось и больше эта тема в их отношениях всплывать не будет. "Мы на такие провокации не ведемся, а даже сплочаемся", – рассказал Алексей Купин. "За почти два года отношений я никогда не был замечен в изменах, поцелуях, и даже когда мы расставались. Этих ситуаций просто нет, чтобы она могла их просто припоминать", – заключил он.