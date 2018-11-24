Губернатор встретился с председателем регионального отделения общественной организации «Дети войны»

Губернатор встретился с председателем регионального отделения общественной организации «Дети войны»Глава Владимирской области Владимир Сипягин 23 ноября встретился с председателем регионального отделения общественной организации «Дети войны» Людмилой Бундиной, сообщает пресс-служба областной администрации.На встрече губернатор предложил руководителю общественной организации совместно разработать предложения по мерам поддержки детей войны. По итогам встречи Владимир Сипягин распорядился создать рабочую группу для обсуждения этих мер.Ранее глава региона, отвечая на вопрос о льготах для детей войны, сообщил, что дополнительные меры поддержки этой социальной группы будут приняты после всестороннего анализа областного бюджета. По словам Владимира Спягина, заново построившее страну после Великой Отечественной войны поколение заслуживает особого внимания.