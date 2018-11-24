Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения среди обучающихся образовательных организаций...

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялось торжественное открытие Проекта «Здоровье – образ жизни», направленного на развитие подростково-молодежного волонтерского движения.Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения среди обучающихся образовательных организаций.Открытие Акции состоялось на базе Центра первичной профилактики наркомании Департамента образования г. Москвы, в котором приняли участие: заведующая Центром профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Елена Деменко; директор Техникума сервиса и туризма № 29 Артем Киселев; руководитель Центра первичной профилактики наркомании Марина Кондакова; главный научный сотрудник – руководитель научного отделения профилактики аддиктивного поведения Виктория Аршинова; начальник отдела профилактики и воспитания Управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования г. Москвы Александр Моргунов; председатель Неправительственного совета национальной безопасности России, вице-президент Федерации Косики каратэ России, сенсей 3-го Дана Александр Огнивцев; оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по г. Москве Виталий Загоровский; председатель правления Межрегиональной общественной организации «Здоровое Поколение» Анна Корниенко; Заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департамента образования г. Москвы Ольга Галузина; Член Молодежного совета Департамента здравоохранения г. Москвы от ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Антон Лобанов.Реализация проекта «Здоровье – образ жизни» пройдет в 2018-2019 учебном году, в нем примут участие более тридцати команд из Москвы и других регионов России. Перед участниками стоит задача найти нестандартные подходы к мотивации подростков на ведение здорового образа жизни и профилактике зависимого поведения, привлечь внимание к своему проекту через социальные сети и создать план городских мероприятий, которые будут интересны разным людям. Проект проводится под патронатом президента Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы, главного внештатного специалиста-нарколога ДЗМ, главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Евгения Брюна.В ходе мероприятия полицейский УНК ГУ МВД России по г. Москве Виталий Загоровский рассказал присутствующим о проведении на территории г. Москвы Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», были озвучены телефоны, официальный сайт ГУ МВД России по г. Москве (наличие на нем соответствующего баннера, информационных листовок) для возможного обращения по вопросам незаконного оборота наркотиков. Также присутствующие проинформированы об участии в акции Департаментов образования, культуры, спорта и туризма, труда и социальной защиты населения, Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы, о возможности обращения на их официальные сайты.В завершение встречи организаторам мероприятия были высказаны слова благодарности за подготовку, активное участие и демонстрацию знаний.УНК ГУ МВД России по г. Москве