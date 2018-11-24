Тихим осенним вечером 1989 года с будущим президентом России
Борисом Ельциным произошло удивительное событие, вошедшие
в историю как падение с моста с мешком на голове. Dni.Ru собрали свидетельства происшествия и пришли к выводу, что в этой
истории до сих пор много темных пятен.
Тихим осенним вечером 1989 года с будущим президентом России
Борисом Ельциным произошло удивительное событие, вошедшие
в историю как падение с моста с мешком на голове. собрали свидетельства происшествия и пришли к выводу, что в этой
истории до сих пор много темных пятен.
В практике государственных деятелей такого никогда не было.
Падение депутата Верховного Совета СССР Ельцина с моста даже пришлось обсуждать
на самом высоком уровне. Мало того, инциденту уделили эфирное время центральные
телеканалы и все, выходящие на тот момент, газеты.
По версии виновника трагикомического события, 28 сентября
1989 года он собрался в гости к своему друг на одну из подмосковных дач. Отпустив
машину с личным водителем, Ельцин решил прогуляться пешком и подышать свежим
воздухом.
Около Москвы-реки на политика сзади напали неизвестные,
набросили на голову мешок и сбросили с моста. Вода была очень холодная, и он с
трудом доплыл до берега, а затем добрался до ближайшего отделения милиции, где
его напоили горячим чаем. Спустя несколько часов в участок приехал охранник будущего
правителя России Александр Коржаков.
В своей книге "Борис Ельцин: от рассвета до заката" он позже
в деталях опишет это событие. "Борис Николаевич лежал на лавке в
милицейской будке неподвижно, в одних мокрых белых трусах. Растерянные
милиционеры накрыли его бушлатом, а рядом поставили обогреватель. Но тело
Ельцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили", -
пишет Коржаков.
Версию о падении в реку с мешком на голове, кроме самого
Ельцина подтвердить никто не смог. По свидетельству местных жителей, если бы он
действительно упал с того самого моста, который описывал, то вряд ли остался бы
жив. Высота там довольно приличная – около 15-ти метров, а глубина, напротив,
небольшая – всего полтора метра.
Да и служебное расследование не подтвердило факта нападения.
Водитель Ельцина категорически отрицал его рассказ. По версии шофера, он
высадил Ельцина у проходной дачного поселка, в руках у политика были два букета
цветов, один из которых был позже найден в 900 метрах от дачных ворот.
Тут-то и всплыла некая любовница. В прессе писали, что
Ельцин приехал вовсе не к другу, а к женщине. А она, не пожелав с ним общаться,
взяла ведро с водой и окатила политика с ног до головы. Для того, чтобы
оправдать свое положение, Ельцин якобы и придумал историю с падением в реку. Правда,
сам он утверждал, что историю с любовницей придумали враги для его дискредитации.
Сама предполагаемая пассия Ельцина – Елена Степанова – связь
с ним отрицала и сообщила, что ее шесть часов допрашивали на Лубянке. Она
рассказала свою версию произошедшего в интервью журналистам: ни с какого моста
Ельцин не падал и никто на него не покушался. Он просто свалился в канаву, а
потом дошел до дачного милицейского поста. И был он не мокрый, а грязный. На
утверждение корреспондента, что Ельцин в те времена не пил, Степанова
рассмеялась: "Да что вы говорите!"
Падение с моста, как ни странно, повысило рейтинг Бориса
Николаевича. История ушла в народ, о ней слагали анекдоты и даже поэмы. Сюжет
занял важное место в ряду забавных случаев, происходивших с Ельциным. Помимо
народного творчества, случай упоминался, например, в политическо-сатирической
передаче "Куклы".
Над сплошной рваниной горя кто-то митинг собирает.
Между бучей и Егором гордо реет Боря-вестник, черной
мельнице подобный.
То с моста в мешке бросаясь, то стрелой летая в Штаты,
интервью дает и люди слышат голос важной птицы.