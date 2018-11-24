Тихим осенним вечером 1989 года с будущим президентом России Борисом Ельциным произошло удивительное событие, вошедшие в историю как падение с моста с мешком на голове. Dni.Ru собрали свидетельства происшествия и пришли к выводу, что в этой истории до сих пор много темных пятен.

Тихим осенним вечером 1989 года с будущим президентом РоссииБорисом Ельциным произошло удивительное событие, вошедшиев историю как падение с моста с мешком на голове. собрали свидетельства происшествия и пришли к выводу, что в этойистории до сих пор много темных пятен.В практике государственных деятелей такого никогда не было.Падение депутата Верховного Совета СССР Ельцина с моста даже пришлось обсуждатьна самом высоком уровне. Мало того, инциденту уделили эфирное время центральныетелеканалы и все, выходящие на тот момент, газеты.По версии виновника трагикомического события, 28 сентября1989 года он собрался в гости к своему друг на одну из подмосковных дач. Отпустивмашину с личным водителем, Ельцин решил прогуляться пешком и подышать свежимвоздухом.Около Москвы-реки на политика сзади напали неизвестные,набросили на голову мешок и сбросили с моста. Вода была очень холодная, и он струдом доплыл до берега, а затем добрался до ближайшего отделения милиции, гдеего напоили горячим чаем. Спустя несколько часов в участок приехал охранник будущегоправителя России Александр Коржаков.В своей книге "Борис Ельцин: от рассвета до заката" он позжев деталях опишет это событие. "Борис Николаевич лежал на лавке вмилицейской будке неподвижно, в одних мокрых белых трусах. Растерянныемилиционеры накрыли его бушлатом, а рядом поставили обогреватель. Но телоЕльцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили", -пишет Коржаков.Версию о падении в реку с мешком на голове, кроме самогоЕльцина подтвердить никто не смог. По свидетельству местных жителей, если бы ондействительно упал с того самого моста, который описывал, то вряд ли остался быжив. Высота там довольно приличная – около 15-ти метров, а глубина, напротив,небольшая – всего полтора метра.Да и служебное расследование не подтвердило факта нападения.Водитель Ельцина категорически отрицал его рассказ. По версии шофера, онвысадил Ельцина у проходной дачного поселка, в руках у политика были два букетацветов, один из которых был позже найден в 900 метрах от дачных ворот.Тут-то и всплыла некая любовница. В прессе писали, чтоЕльцин приехал вовсе не к другу, а к женщине. А она, не пожелав с ним общаться,взяла ведро с водой и окатила политика с ног до головы. Для того, чтобыоправдать свое положение, Ельцин якобы и придумал историю с падением в реку. Правда,сам он утверждал, что историю с любовницей придумали враги для его дискредитации.Сама предполагаемая пассия Ельцина – Елена Степанова – связьс ним отрицала и сообщила, что ее шесть часов допрашивали на Лубянке. Онарассказала свою версию произошедшего в интервью журналистам: ни с какого мостаЕльцин не падал и никто на него не покушался. Он просто свалился в канаву, апотом дошел до дачного милицейского поста. И был он не мокрый, а грязный. Наутверждение корреспондента, что Ельцин в те времена не пил, Степановарассмеялась: "Да что вы говорите!"Падение с моста, как ни странно, повысило рейтинг БорисаНиколаевича. История ушла в народ, о ней слагали анекдоты и даже поэмы. Сюжетзанял важное место в ряду забавных случаев, происходивших с Ельциным. Помимонародного творчества, случай упоминался, например, в политическо-сатирическойпередаче "Куклы".Над сплошной рваниной горя кто-то митинг собирает.Между бучей и Егором гордо реет Боря-вестник, черноймельнице подобный.То с моста в мешке бросаясь, то стрелой летая в Штаты,интервью дает и люди слышат голос важной птицы.