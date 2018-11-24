Суд в Москве оштрафовал Зураба Церетели на полмиллиона рублей. Несколько лет назад знаменитый скульптор взял в аренду участок и вскоре пристроил к дому аптеку и цветочный магазин. Почему властям такие проявления торгового искусства не понравились?

Суд в Москве оштрафовал Зураба Церетели на полмиллиона рублей. Несколько лет назад знаменитый скульптор взял в аренду участок и вскоре пристроил к дому аптеку и цветочный магазин. Почему властям такие проявления торгового искусства не понравились?О том, что один из объектов под брендом "Зураб Церетели" разрушен, вывезен и утилизирован, самому художнику помощники не хотели говорить. Но как утаить утрату, если за это разрушение, вывоз и утилизацию префектура ЗАО взыскала с самого же Церетели полмиллиона?"В пользу префектуры Западного административного округа города Москвы с Церетели взысканы убытки в размере 522 тысячи 582 рубля. Также взыскано в бюджет города Москвы государственная пошлина в размере 8 тысяч 425 рублей 82 копейки", — сообщила Лиана Ахмедова, пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда.Возможно, этого самостроя никогда не касалась рука художника. Ведь это была пара торговых павильонов, а конкретно — "Цветы" на Брянской улице в известном Доме художников. Построен в 70-х годах для членов Союза художников. Верхние этажи — просторные студии-мастерские, а внизу — строгая колоннада (сейчас она видна только в том месте, где разрушили цветочные магазины). Обнажился вход в фотогалерею. Собственник Зураб Церетели. Впрочем, его юристы считают, что даже ликвидация объекта — это лишь часть "гражданских отношений с районной властью"."Решение суда на сегодняшний день мы исполнять не будем, потому что не считаем его законным и обоснованным. И у нас есть право его обжаловать, и мы будем это делать, будем приводить аргументы", — заявляет юрист Юрий Растегин.На самом деле вдоль всего дома на Брянской стоят ровно такие же "творения" — беспорядочные магазины, встроенные в цоколь. И не все принадлежат художнику."Пристройки появились в 90-х годах. Это была не аренда, Церетели оформил на эти пристройки собственность. Город не согласился с этим оформлением собственности, потому что разрешительная документация выдавалась как на временные объекты, право собственности не должно было возникнуть", — объясняет Андрей Митричев, заведующий сектором по самовольному строительству префектуры ЗАО Москвы.Похоже, что это не последняя тяжба художника по поводу собственности. Объектов, конечно, меньше, чем скульптур, но и у них есть ценители и противники.