Актриса Оксана Акиньшина на своей странице в Instagram поделилась фотографией с мужем. Раньше она писала, что готовится к разводу.

Актриса Оксана Акиньшина на своей странице в Instagram поделилась фотографией с мужем. Раньше она писала, что готовится к разводу.Целую волну разнообразных слухов и сплетен породили совместные фотографии Оксаны Акиньшиной с Сергеем Шнуровым. Изюминки ситуации добавлял тот факт, что музыкант в этот момент как раз готовился развестись с супругой Матильдой. А его подруга подливала масла в огонь многозначительными комментариями.Разумеется, общественность решила, что Акиньшина и Шнуров решили воссоединиться. Тем более, что сама актриса на своей странице в Instagram рассказала о том, что готовиться разводиться с мужем. Каково же было удивление досужих сплетников, когда лидер группы "Ленинград" действительно поспешил в ЗАГС после развода, однако компанию ему составила вовсе не Оксана Акиньшина, а Ольга Абрамова.Пользователи Сети пришли к выводу, что актриса упустила шанс воссоединиться с бывшим возлюбленным. Впрочем, до сих пор не известно, было ли что-то между ней и Сергеем Шнуровым или они просто решили вспомнить былые времена и встречались исключительно как старые друзья.Теперь же стало известно, что Оксане Акиньшиной, кажется, удалось преодолеть кризис в семье. На своей странице в Instagram она выложила совместную с супругом фотографию. Кадр она предпочла оставить без подписи. Судя по геотегу поста, снимок был сделан в аэропорту.