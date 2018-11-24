Телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала перед зрителями в необычном блестящем костюме. Не всем такой наряд пришелся по нраву.

Телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала перед зрителями в необычном блестящем костюме. Не всем такой наряд пришелся по нраву."Ну, с завершением трудовой недели! И удачной всем "черной пятницы", а также субботы и воскресенья! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Юлия Меньшова.Впрочем, подавляющее большинство подписчиков сосредоточили свое внимание не на словах телеведущей, а на ее внешнем виде. На снимках она предстала в необычном костюме из блестящей ткани. Как оказалось, не все смогли по достоинству оценить этот модный изыск."Просто не ваш образ ,немного теткин получился )))", "Если честно, ощущение, что костюм из клеенки", "Ужас какой Кто на вас это надел? Похоже на клеенку", "Бабулечка такая стала", "Ничего личного,но когда вам пишут ,что вы выглядите суппер,то явно у них у самих проблемы со вкусом.....", – поделились своим экспертным мнением пользователи Сети.Однако куда больше комментаторов от увиденного пришли в настоящий экстаз. По их мнению, великолепный наряд только лишний раз подчеркивает природную красоту Юлии Меньшовой."Юлечка,Выглядите просто супер !!!", "Все понравилось,и Юля ,и наряд и ножки", "Вы идеальная женщина.😍💖💖💖", "Вау ! Модель 👍🏼", – едва сдерживали себя от восторга поклонники.