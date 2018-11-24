Предполагаемая мать ребенка попала в объектив камер видеонаблюдения.

24 ноября в дежурную часть МО МВД России "Ковровский" поступило сообщение о том, что на крыльце здания роддома на улице Абельмана обнаружен младенец.На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что примерный возраст ребенка, обнаруженного сотрудниками роддома, - 7-10 дней. По словам медиков, малыш здоров.Предполагаемая мать ребенка попала в объектив камер видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины.Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности или местонахождении предполагаемой матери найденного младенца, позвонить в полицию города Коврова по телефонам:02, 112 или 8(4923) 22-13-51.