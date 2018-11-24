Женщина, которая может быть матерью этого ребенка, попала в объектив камеры видеонаблюдения

Женщина, которая может быть матерью этого ребенка, попала в объектив камеры видеонаблюденияПолицейские ищут мать младенца, которого 24 ноября обнаружили на крыльце роддома на улице Абельмана в Коврове, сообщает управление МВД по Владимирской области.Сотрудники роддома сообщили о подкидыше в дежурную часть, полицейские незамедлительно прибыли на место. Они изъяли запись камеры видеонаблюдения, в объектив которой попала женщина, которая может быть матерью этого ребенка. На кадрах видно, что женщина идет к роддому с младенцем на руках. Затем она бежит в обратную сторону.По словам врачей, младенец здоров. Примерный возраст ребенка — 7-10 дней. Сейчас полицейские устанавливают личность женщины, которая оставила младенца на крыльце.Полицейские просят всех, кто обладает информацией о личности матери ребенка, позвонить по телефонам: 02, 112 или 8 (4923) 22-13-51.