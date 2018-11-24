Установлено, что злоумышленники находили сведения о жилых помещениях, собственники или наниматели которых умерли, пропали без вести либо являлись одинокими людьми...

"Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, в отношении организаторов и участников преступного сообщества, созданного с целью незаконного приобретения прав собственности на квартиры.Следователями и оперативниками ГУ МВД России по г. Москве установлено, что злоумышленники находили сведения о жилых помещениях, собственники или наниматели которых умерли, пропали без вести либо являлись одинокими людьми. Затем сообщники изготавливали поддельные договоры купли-продажи квартир или договоры дарения от имени собственников. В целях конспирации при совершении противоправных деяний участниками сообщества использовались фальшивые доверенности и паспорта граждан РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По версии следствия, фигуранты причастны не менее чем к семи эпизодам незаконного завладения правом собственности на жилые помещения, расположенные в столице. Общая сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей.Подозреваемые задержаны полицейскими во время попытки совершения очередного противоправного деяния", - отметила Ирина Волк.Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ, а также статьей 159 УК РФ, соединенные в одно производство."В настоящее время в отношении четверых фигурантов также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, в отношении еще десяти - по части 2 статьи 210 УК РФ, в отношении еще одного – по части 3 статьи 210 УК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - добавила Ирина Волк.