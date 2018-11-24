Двое мужчин поссорились на свалке из-за металлической проволоки

Двое мужчин поссорились на свалке из-за металлической проволокиСуд рассмотрит дело в отношении 46-летнего жителя города Мурома, подозреваемого в избиении мужчины на несанкционированной свалке металлолома, сообщает СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 36-летний мужчина арендовал «КамАЗ» с манипулятором и 24 сентября приехал на свалку металлолома, чтобы набрать металл для продажи. Там он начал загружать металлическую проволоку. В это время на свалке появился обвиняемый, который сам хотел распорядиться этой проволокой.По данным СК, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил пострадавшего. 36-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Пока пострадавший был жив, несколько человек предлагали его супруге устроить ее мужа на работу. После смерти мужчины приятель обвиняемого выплатил семье материальную компенсацию.36-летний мужчина приехал в Муром из другого региона. Вместе с женой и двумя детьми он арендовал квартиру. Мужчина работал в автосервисе, но денег не хватало, поэтому он решил сдать металлолом со свалки.