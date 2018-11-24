Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрит жалобу жителей Твери в связи с запланированным проведением в городе концерта популярного исполнителя Егора Крида.

Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрит жалобу жителей Твери в связи с запланированным проведением в городе концерта популярного исполнителя Егора Крида.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-служба управлении ФАС по региону.Отмечается, что от "родительской общественности Твери" в адрес ведомства поступило заявление горожан, которые обеспокоены предстоящим 3 декабря концертом Егора Крида, чье творчество заявители считают неприемлемым для несовершеннолетних.В заявлении приводятся выдержки из текстов песен музыканта и подчеркивается, что они "изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути". Между тем в афишах исполнителя, согласно знаку, указано, что его выступления предназначены, в том числе и для несовершеннолетних тверчан.Ранее сообщалось о том, что житель Подмосковья подал на Крида в суд, требуя присудить 4 миллиона рублей за то, что популярный музыкант якобы присвоил его музыкальную композицию.