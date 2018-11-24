В центре Уфы 5-летний ребенок упал в открытый колодец. В результате инцидента мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

В центре Уфы 5-летний ребенок упал в открытый колодец. В результате инцидента мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.ЧП произошло на пересечении улиц Пушкина и Новомостовая, когда вместе с мамой малыш возвращался домой из детского сада. По факту инцидента начата проверка. Следователи выясняют, в чьем ведении находятся инженерные сети на данном участке, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Башкирии.