В Ульяновске полиция выясняет обстоятельства ЧП в одном из дворов на улице Ливанова.

В Ульяновске полиция выясняет обстоятельства ЧП в одном из дворов на улице Ливанова.Как передает телеканал "Россия 24", о конфликте с применением оружия сообщили очевидцы.Первые кадры с места происшествия они опубликовали в социальных сетях. На них видно, что на месте — работают полицейские. А на снегу — разбросаны гильзы.По предварительной информации повреждения получили два автомобиля. Пострадавших в результате стрельбы — нет.