Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы о деятельности проекта британского Integrity Initiative. Взломщики сообщают, что этот проект мог быть использован для вмешательства во внутренние дела европейских стран, а также для информационной войны против РФ.

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы о деятельности проекта британского Integrity Initiative. Взломщики сообщают, что этот проект мог быть использован для вмешательства во внутренние дела европейских стран, а также для информационной войны против РФ.Integrity Initiative был основан в 2015 году, передает РИА Новости. Его финансировало британское правительство. Среди тех, кто был связан с проектом – финансист Уильям Браудер, сподвижник Навального Владимир Ашурков, ученый Игорь Сутягин, который был осужден за шпионаж, а затем помилован.Сообщается, что в проект были вложены 1,96 миллиона фунтов стерлингов – это 2,51 миллиона долларов. Госдеп США, НАТО и Facebook выделяли гранты для Integrity Initiative.Цель проекта, согласно утекшей в Сеть "методичке" — привлечение внимания политиков, лидеров общественного мнения к "угрозе", которую Россия представляет для демократических институтов Британии, ЕС и США. Проект представляет собой сеть кластеров, расположенных в Европе и Северной Америке. Они должны противодействовать России и другим странам – Венесуэле, Ирану, Китаю, "раскрывать дезинформацию и пропаганду и бороться с ними". Большая часть членов сети, которая координируется и финансируется из Лондона, – анонимны.Представитель британского МИДа не опроверг информацию о связи Integrity Initiative с Лондоном. Наоборот, он выразил удовлетворение от того, что проект получил огласку.Вместе с тем хакеры предположили, что на самом деле проект создан не ради противодействия России, но для вмешательства в дела стран ЕС, создания секретной службы в Европе, США и Канаде. Группировка Anonymous призывает британское правительство раскрыть истинные цели Integrity Initiative и угрожает, что в противном случае сделает это сама.Российские законодатели предложили расследовать разоблачения, сделанные хакерами, а также проверить законность финансовой деятельности тех, кто сотрудничает с проектом.