Актер Максим Аверин, которого вся страна знает как капитана Сергея Глухарева из сериала Глухарь, признался, что в противовес своему экранному образу сам в какой-то степени оказывался по ту сторону закона. На преступление же его толкнули нежные чувства к Людмиле Гурченко.

Актер Максим Аверин, которого вся страна знает как капитана Сергея Глухарева из сериала "Глухарь", признался, что в противовес своему экранному образу сам в какой-то степени оказывался по ту сторону закона. На преступление же его толкнули нежные чувства к Людмиле Гурченко.О взаимоотношениях Максима Аверина и Людмилы Гурченко ходили самые разные слухи, поговаривали, что у актеров горит тайный, но от этого не менее страстный, роман. Впрочем, сам Аверин признавался, что между ними есть прочная, но дружеская связь."К Людмиле Марковне всегда обращался на "вы", так как против панибратства. Мы часто созванивались", – цитирует Максима Аверина. Теперь в память о былой дружбе у него в кабинете висит большой фотопортрет актрисы. "Это кадр из фильма "Аплодисменты": у нее там потусторонний взгляд, вуаль на глазах", – описал снимок актер.Чтобы стать обладателем фотографии, Максиму Аверину, по собственному признанию, пришлось преступить закон. "Я его увидел и буквально выкрал со съемок картины "Марковна. Перезагрузка", где мы оба играли. Портрет подписан: "Максу с нежностью, Люся". Очень дорожу им", – заметил он.При этом звезда сериала "Глухарь" не поставил съемочную группу в известие о своих планах на реквизит. "Надеюсь, когда съемки закончились, реквизиторы не обиделись и не держат на меня зуб", – заметил он.Отметим, сериал "Глухарь" вышел на экраны в конце 2008 года и приобрел невероятную популярность у зрителей. Несмотря на солидный для лент подобного рода возраст, зрители до сих пор вспоминают о нем и пересматривают.