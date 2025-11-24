Еще двое взрослых и двое детей получили травмы.

В Камешковском районе Владимирской области 22 ноября произошла смертельная авария. ПодробностиНа 14-м километре трассы «Хохлово – Камешково – Ручей» около 16:35 33-летний водитель Kia, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом под управлением 37-летнего мужчины.В результате ДТП 40-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Водитель отечественного автомобиля и его годовалый ребенок были госпитализированы в реанимацию. Водитель Kia и его 9-летний пассажир получили травмы, не требующие госпитализации. Инцидент произошел у деревни Тереховицы.