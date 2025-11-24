Муромский начинал карьеру с рядовых должностей.

Владимирская область получила нового министра архитектуры и строительства. Им стал Александр Муромский – опытный управленец с более чем 20-летним стажем в строительной и ЖКХ-сферах.Муромский начинал карьеру с рядовых должностей, затем руководил администрацией Орла и курировал госзаказы. Теперь ему предстоит решать масштабные задачи: наращивать темпы жилищного строительства, контролировать соцпроекты и защищать права дольщиков.Губернатор Владимирской области , что рассчитывает на профессиональный опыт нового министра для развития региона.