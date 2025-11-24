Мероприятие прошло во всех филиалах кадрового центра «Работа России» в рамках нацпроекта «Кадры».

В ноябре служба занятости Владимирской области провела ярмарку вакансий, на которую пришли больше 400 человек. Мероприятие прошло во всех филиалах кадрового центра «Работа России» в рамках нацпроекта «Кадры», в правительстве региона.Ярмарка собрала самых разных соискателей: ветераны СВО, молодые специалисты и женщины с детьми смогли пообщаться с работодателями. Более 40 компаний региона предложили вакансии, провели свыше 300 собеседований и помогли людям найти подходящую работу.«Формат ярмарок позволяет за один день познакомиться с предложениями разных работодателей, пройти предварительный отбор и получить обратную связь. Это значительно экономит время и ускоряет процесс трудоустройства», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.Ежемесячные ярмарки вакансий, организуемые службой занятости, стали постоянной площадкой для диалога работодателей и соискателей. С начала этого года в области прошло уже свыше 170 таких мероприятий, в том числе два этапа масштабной Всероссийской ярмарки трудоустройства.Такие ярмарки – часть системной работы, которая помогает предприятиям находить сотрудников, а жителям области – новые возможности для трудоустройства.