Министром архитектуры и строительства Владимирской области назначен Александр Муромский. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Из ТГ-канала Александра Авдеева: Александр Сергеевич имеет солидный опыт работы в строительной и жилищно-коммунальной сферах. Прошёл путь от простого служащего до руководителя, работал с госзаказом, возглавлял администрацию города Орла. Перед министерством стоит большой блок задач. В непростых