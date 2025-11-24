В двух авариях в минувшие выходные двое погибли и пятеро получили травы. Среди пострадавших – двое детей 9 лет и 1 года. В субботу дорожная авария с погибшим случилась в Камешковском районе.

В двух авариях в минувшие выходные двое погибли и пятеро получили травы. Среди пострадавших – двое детей 9 лет и 1 года. В субботу дорожная авария с погибшим случилась в Камешковском районе. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 22 ноября около 16:35 на 14 км автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «КИА»