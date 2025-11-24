Российские парламентарии приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Российские парламентарии приняли в окончательном чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил Игорь Игошин, в документе сохранены основные параметры бюджета, принятые в первом чтении. Меж тем ко второму чтению депутаты вносили ряд существенных поправок, предусматривающих увеличение расходов на здравоохранение, образование, развитие транспортной системы, поддержку военнослужащих и другие важные направления.К примеру, дополнительно выделят 4,1 млрд рублей на лекарства для взрослых пациентов с заболеваниями, входящими в перечень высокозатратных нозологий. Также предусмотрены средства на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ по социальной газификации. Кроме того, дополнительно восемь миллиардов рублей направят на поддержку участников СВО.«Эти и другие поправки расширяют возможность помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также позволят и дальше достойно развивать нашу страну», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Бюджет страны на ближайшие три года одобрен депутатами. В нём досконально прописаны все доходы и расходы государства, выделены приоритеты, которые гарантируют выполнение социальных обязательств, Народной программы, оборону и защиту страны, её дальнейшее развитие.