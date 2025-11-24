Владимирская область заняла 40-е место в общероссийском рейтинге по занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства. Исследование провели эксперты РИА Новости. Согласно

Владимирская область заняла 40-е место в общероссийском рейтинге по занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства. Исследование провели эксперты РИА Новости. Согласно данным рейтинга, во Владимирской области в этом секторе экономики работает около 230 тысяч человек. Это составляет 35,8% от общего числа занятых в экономике региона. За последний год показатель вырос на 6%. Таким