Новый электрический мини-погрузчик АНТ1000Е, разработанный на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ), будет проходить испытания в Санкт-Петербурге в предстоящий осенне-зимний сезон. Машина создана в рамках соглашения между госкорпорацией «Ростех» и Правительством северной столицы. Как отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на разработку новой техники потребовалось менее полугода. Погрузчик уже прошел заводские испытания и готов к серийному производству.