13-летняя Милана Крохина из Владимира прошла в финал вокального шоу «Голос. Дети». Это стало возможным благодаря зрительской поддержке – Милана набрала 38% голосов за свою уникальную версию песни «Ой, цветет калина». ЭфирЮная вокалистка уже на этапе «слепых прослушиваний» покорила всех наставников, и каждый хотел видеть её в своей команде. Милана занимается вокалом с четырех лет и демонстрирует впечатляющие результаты.Теперь певице предстоит выбрать финальную песню и отточить мастерство к решающему выступлению 28 ноября.