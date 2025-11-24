Во Владимире прошёл городской добровольческий форум — настоящий праздник для молодых волонтёров, который объединил самых инициативных и неравнодушных жителей города. Наталья Китаева, и.о.

Во Владимире прошёл городской добровольческий форум — настоящий праздник для молодых волонтёров, который объединил самых инициативных и неравнодушных жителей города. Наталья Китаева, и.о. начальника управления образования и молодежной политики администрации г.Владимира Мы проводим форум во второй раз, в прошлом году он проводился за счет средств гранта, в этом году мы решили продолжить и сделать это