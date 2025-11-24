Во Владимирской области хозяйку лошадей признали виновной в травмировании девочки.

Семья из Подмосковья через 1,5 года после травмирования ребенка на конной прогулке добилась компенсации и наказания для хозяйки лошадей в Киржачском районе Владимирской области.Катание на лошадях — это мечта многих детей. В один из летних дней семья приехала на конную прогулку в частный центр «House of Horses». Ничто не предвещало беды. Однако красивая картинка в одно мгновение рассыпалась. Вместо веселых воспоминаний — детский крик, больничная палата и сложный перелом шейки бедра у десятилетней девочки. Что пошло не так? Расследование показало: трагедии можно было избежать, если бы не халатность и жажда наживы. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Дилетантство под маской профессионализмаЗа внешним фасадом уютного конного центра скрывалась безответственная импровизация. Владелица лошадей, 40-летняя жительница Подмосковья, не имела ни должной квалификации, ни официальной регистрации в качестве предпринимателя. По сути, она рисковала здоровьем людей, превращая серьезное дело в опасную забаву. Рекламные объявления в интернете манили клиентов. Но по сути за этой рекламой не стояло ни профессионализма, ни соблюдения элементарных норм безопасности.Как выяснилось в суде, во время роковой прогулки женщина сама отпустила поводья лошади, на которой сидела юная наездница, и оставила ребенка без присмотра. Жеребец, почувствовав свободу, рванул с места. Девочка не удержалась в седле и с высоты полетела на землю. Хрупкие детские кости не выдержали — сложный перелом, средняя тяжесть вреда здоровью, долгое лечение и мучительная реабилитация. Все это стало ценой за 2500 рублей — стоимость той злополучной прогулки.Как вину доказывали в судеКазалось бы, всё очевидно. Но владелица конюшни на следствии и в суде отрицала свою вину. Она утверждала, что никогда не оказывала платных услуг. Мол, просто содержала лошадей у знакомого в деревне. Однако следователям СКР удалось разбить ее защиту в пух и прах.Помогли показания свидетелей, анализ банковских счетов, куда поступали деньги от клиентов, и, конечно же, рекламные объявления в интернете, которые сама же обвиняемая и размещала.В итоге Киржачский районный суд признал женщину виновной по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В качестве наказания ей назначили штраф в 90 тысяч рублей. Но главное — суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с виновницы 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.