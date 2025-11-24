Отходы находились прямо на земле.

В деревне Тименка Гусь-Хрустального района обнаружили крупную нелегальную свалку бытовых и строительных отходов. Среди найденного мусора оказались автомобильные покрышки, полиэтиленовая пленка, деревянные поддоны, мебель и даже остатки деревьев.Отходы находились прямо на земле, без защитного покрытия, что создавало угрозу загрязнения почвы и экологии, нарушало право местных жителей на чистую окружающую среду.Прокурор соответствующее обращение руководству района. Под руководством администрации районные службы быстро приступили к ликвидации свалочного очага. Теперь территория очищена, мусор вывезен.