В Кольчугино двое маленьких детей жили в ужасных условиях.

В Кольчугино пятиклассник на приеме у школьного фельдшера рассказал кошмарные подробности жизни дома с родителями. Мальчишка пришел в медпункт, жалуясь на головную боль и боль в животе. Но за физической болью скрывалась другая, душевная — настоящая семейная трагедия. Мальчик рассказал, что его родители давно и беспробудно пьют, а его маленькую пятилетнюю сестру практически не кормят. Этот детский крик о помощи стал сигналом к действию. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Рейд в ад: бутылки, плесень и голодная девочкаКольчугинская межрайонная прокуратура немедленно начала проверку. Вместе с сотрудниками полиции и органами опеки они выехали в квартиру, где жила эта семья. То, что они увидели внутри, сложно назвать домом. Картина была удручающей: антисанитария, разбросанный по всем комнатам мусор, горы грязной одежды и пустые бутылки из-под алкоголя — безмолвные свидетели родительского забвения.Холодильник, где маленький ребенок мог бы найти что-то вкусное, хранил лишь просроченные продукты, покрытые плесенью. Не было даже намека на нормальные условия для жизни, не говоря уже о детстве. Не организовано место для сна, игр или учебы, чистое постельное белье отсутствовало.Самое страшное открылось в деталях. Выяснилось, что пятилетняя девочка несколько дней подряд не видела нормальной еды. Вся ее «диета» состояла из нескольких пачек сухой лапши быстрого приготовления.Запугивания, угрозы и равнодушие к здоровью детейНо голод был не единственной пыткой. Родители не просто забросили свои обязанности — они терроризировали собственных детей. Мальчику и девочке постоянно угрожали физической расправой, запугивали их.Отец не ограничивался словами и применял к сыну насилие. Даже когда у детей возникали проблемы со здоровьем, до врачей дело не доходило — родителям было не до этого. Девочка постоянно пропускала детский сад, лишенная и обычного общения со сверстниками.«Родители психологически отрицательно влияли на детей, запугивая их и угрожая физической расправой, а отец применял в отношении мальчика насилие. Несмотря на наличие у одного ребенка проблем со здоровьем, родители за медицинской помощью не обращались», — в официальном релизе прокуратуры.Справедливость наступает: дети в безопасностиПо фактам, вскрывшимся в ходе прокурорской проверки, полиция возбудила уголовное дело. Родителям теперь грозит ответственность по двум серьезным статьям уголовного кодекса: за оставление в опасности и за неисполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением.Самое главное — дети теперь в безопасности. По инициативе прокуратуры их поместили в учреждение социального обслуживания, где они наконец-то получают нормальную еду, заботу и спокойствие. Администрация района уже подала в суд иск о полном лишении обоих родителей их прав.