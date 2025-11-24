После прокурорской проверки в отношении нерадивых родителей возбудили уголовное дело. Ситуация бы не вскрылась, если бы старший ребёнок не рассказал о ситуации в школе. Ученик 5 класса в

После прокурорской проверки в отношении нерадивых родителей возбудили уголовное дело. Ситуация бы не вскрылась, если бы старший ребёнок не рассказал о ситуации в школе. Ученик 5 класса в одной из школ Кольчугино пришёл в медицинский кабинет и пожаловался фельдшеру на боли в голове и животе, а также рассказал, что его родители длительное время выпивают и